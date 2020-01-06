المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا نقلت ألف إرهابي إلى ليبيا

6 يناير,2020
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نقل السلطات التركية 1700 إرهابي مرتزق إلى تركيا لتلقي تدريبات عسكرية ، تمهيدًا لنقلهم إلى سوريا .

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء الأحد، أن عدد المجندين الإرهابيين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن عبر تركيا بلغ نحو 1000 إرهابي في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند.
 

وشدد المرصد السوري في بيانه على أن عمليات التجنيد من قبل تركيا للإرهابين ما زالت متسمرة بشكل كبير جدًا سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.
 

وأشار البيان إلى مقتل مقاتل سوري من الفصائل الموالية لتركيا لقى حتفه خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس، وذلك أثناء قتاله إلى جانب ميلشيات حكومة الوفاق الوطن برئاسة فائز السراج.

المصدر:السلطة

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