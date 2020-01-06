المرصد السوري لحقوق الانسان: أردوغان يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

6 يناير,2020
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قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يضرب بالقوانين الدولية التي تمنع تجنيد المرتزقة عرض الحائط.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات لفضائية “الغد”، أن أنقرة تتباهى بعملية تجنيد المرتزقة، فيما يقول المجتمع الدولي إنه يريد مزيدًا من الأدلة حول تجنيد تركيا مسلحين في ليبيا.

وتواصل أنقرة بقيادة أردوغان إرسال الميليشيات والمرتزقة إلى الأراضي الليبية، بذريعة محاربة الإرهابيين، فيما يكثف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من تواجده العسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس ضمن خطة تحرير التراب الليبي من قبضة الميليشيات المسلحة التابعة لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

المصدر: EM NEWS

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