المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 9 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب

قتل 9 مدنيين بينهم أطفال وأصيب 19 آخرون، أمس، في قصف جوي شنته طائرات الجيش السوري على مدينة أريحا في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن من بين الضحايا نازحين، وما زال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود عدد من الجرحى في حالات خطرة.

وعلى صعيد متصل، قتلت امرأة وأصيب زوجها بجراح جراء استهداف بالرشاشات الثقيلة لأماكن في بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، فيما قتل طفلان اثنان جراء قصف على قرية برنة بريف حلب الجنوبي، بحسب المرصد. وأفاد شهود عيان بأن طائرات الجيش السوري استهدفت الحي الغربي من مدينة أريحا بعدة صواريخ متتالية.

وأوضح الشهود أن فرق الدفاع المدني أسعفت المصابين ونقلت القتلى إلى المستشفيات في المنطقة، تزامناً مع تحليق الطيران المروحي في أجواء جبل الزاوية واستهدافه المنطقة بالبراميل المتفجرة. وكانت مناطق ريف معرة النعمان وريفها الشرقي تحديداً شهدت قصفاً جوياً عنيفاً ومكثفاً، تزامناً مع هدوء جبهات القتال في المنطقة، في وقت تحشد روسيا قوات إضافية لتبدأ مرحلة تصعيد جوية على المنطقة.

المصدر:الاتحاد الاماراتية