مسلحون يغلقون مجمعًا تربويا في ريف دير الزور تضامنا مع معلمين اثنين رُفض تعيينهما 

6 يناير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن مجموعة مسلحين أغلقوا المجمع التربوي في مدينة البصيرة بريف دير الزور. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، عمل شابان من خريجي المعاهد المتوسطة على تجييش عدد من ذويهم المسلحين، لأنهما فشلا في المسابقة التي أقامتها لجنة التربية والتعليم بمجلس دير الزور المدني لتعيين معلمين في المدارس التابعة لمجمع مدينة البصيرة، في حين هددوا العاملين في المجمع في حال أعادوا افتتاحه، إلا بعد قبول تعيينهما كمعلمين في المدارس.

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