عشرات القذائف تستهدف “معرة النعمان”.. و”الجيش الوطني” يستقدم تعزيزات عسكرية إلى إدلب

6 يناير,2020
أقل من دقيقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتلا مؤلفا من نحو 10 آليات عسكرية لـ”الجيش الوطني”، دخل من معبر دارة عزة بريف حلب مساء اليوم، ووصل إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل، متجها نحو نقاط الاشتباك في ريف إدلب لتعزيز تواجده هناك.

وفي السياق، رصد “المرصد السوري” قصفا بريا مكثفا لقوات النظام استهدف مدينة معرة النعمان وريفها وبلدة وخان السبل بعشرات القذائف، فيما يتواصل الهدوء الحذر والنسبي في عموم منطقة “خفض التصعيد” منذ مساء أمس.

كان “المرصد السوري” رصد استهداف طائرات حربية روسية لأطراف قرية دير شرقي في ريف معرة النعمان بغارتين جويتين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية،

في حين وثق حصيلة الخسائر البشرية جراء المجزرة التي نفذتها طائرات النظام الحربية أمس بقصفها مدينة أريحا جنوب إدلب، إذ ارتفع تعداد المدنيين الذين قضوا بالغارات التي استهدفت أحياء سكنية ومدرسة ومسجد وروضة أطفال داخل المدينة، إلى 14 بينهم مواطنة و3 أطفال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

7 يناير,2020

تنظيم “الدولة الإسلامية” يقصف مواقع النظام والميليشيات الموالية له في ريف دير الزور  

6 يناير,2020

بعد غيابها ساعات.. طائرات حربية روسية تقصف ريف إدلب 

مع تصاعد عمليات الاختطاف والفوضى بالمحافظة.. اختطاف مسعفين اثنين في ريف محافظة السويداء
6 يناير,2020

مع تصاعد عمليات الاختطاف والفوضى بالمحافظة.. اختطاف مسعفين اثنين في ريف محافظة السويداء

6 يناير,2020

مسلحون يغلقون مجمعًا تربويا في ريف دير الزور تضامنا مع معلمين اثنين رُفض تعيينهما 