مع تصاعد عمليات الاختطاف والفوضى بالمحافظة.. اختطاف مسعفين اثنين في ريف محافظة السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: اختُطف شابان يعملان في مشفى المنارة الدولي بدمشق أثناء توجه سيارة إسعاف تقلهما إلى مدينة السويداء لإسعاف أحد المرضى. وأكدت مصادر لـ”المرصد السوري” اختطافهما من قبل مجهولين عند جسر شهبا.

وأشار “المرصد السوري” في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى أن محافظة السويداء تشهد فلتانا أمنيا يعود إلى واجهة الأحداث فيها، حيث أفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن مجهولين فتحوا نيران رشاشاتهم على سيارة أحد متزعمي عصابات الخطف في بلدة “عريقة” بريف السويداء، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية. ورصد “المرصد السوري”، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، اختطاف مجهولين طبيبا يعمل مديرا لمشفى “صلخد” بريف السويداء، حيث أفادت مصادر بأنه جرى العثور على سيارته في قرية “رساس”، دون معلومات إضافية عن الجهة التي قامت باختطافه