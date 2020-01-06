بعد غيابها ساعات.. طائرات حربية روسية تقصف ريف إدلب 

6 يناير,2020
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قصفت الطائرات الحربية الروسية محيط بلدتي خان السبل ومعصران بريف إدلب بعدة غارات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية خلال اليوم على كل من معصران وخان السبل ودير شرقي إلى 6.

على صعيد آخر، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتلا مؤلفا من نحو 10 آليات عسكرية لـ”الجيش الوطني”، دخل من معبر دارة عزة بريف حلب مساء اليوم، ووصل إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل، متجها نحو نقاط الاشتباك في ريف إدلب لتعزيز تواجده هناك.

وفي السياق، رصد “المرصد السوري” قصفا بريا مكثفا لقوات النظام استهدف مدينة معرة النعمان وريفها وبلدة وخان السبل بعشرات القذائف، فيما يتواصل الهدوء الحذر والنسبي في عموم منطقة “خفض التصعيد” منذ مساء أمس.

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