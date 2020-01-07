منطقة “بوتين-أردوغان” تشهد هدوءًا اعتيادياً.. وقوات النظام تواصل استقدام التعزيزات العسكرية إلى الريف الحلبي

7 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام صباح اليوم الثلاثاء، مستهدفة مناطق في مدينة معرة النعمان ومحيطها، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر والنسبي عموم منطقة ” خفض التصعيد” وسط غياب اعتيادي لطائرات النظام وروسيا في ظل سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

على صعيد متصل علم المرصد السوري أن قوات النظام تواصل استقدام التعزيزات العسكرية إلى مواقعها في الريف الحلبي بالتزامن مع ترقب لعملية عسكرية بريف حلب الجنوبي، قد تبدأ خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، فيما كان المرصد رصد يوم أمس دخول رتلا مؤلفا من نحو 10 آليات عسكرية لـ”الجيش الوطني”، من معبر دارة عزة بريف حلب الغربي، إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل، متجها نحو نقاط الاشتباك في ريف إدلب لتعزيز تواجده هناك.

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