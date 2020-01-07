شرق سوريا.. بين الاستنفار والتوتر الإيراني – الأميركي.. ونشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” المتصاعد بشكل كبير

تشهد مناطق النفوذ القوات الإيرانية والمليشيات الموالية وقوات النظام في محافظة دير الزور استمرار التوترات في ظل النشاط المتصاعد لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضد قوات النظام والإيرانيين، والاستنفار الأميركي والإيراني، حيث رصد المرصد السوري مواصلة الأخير إخلاء مقرات تابعة له في البوكمال وريفها ومواقع أخرى في المنطقة تحسباً وتخوفاً من ضربات أميركية محتملة، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس قصفا نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية له في منطقة البادية الممتدة من قرية الدوير حتى بلدة الجلاء بريف دير الزور، في حين ردت قوات النظام باستهداف منطقة البادية بالمدفعية الثقيلة والقنابل المضيئة في أجواء قرية العباس بريف البوكمال. يذكر أن المنطقة التي التي تشهد قصفا متبادلا تقع بالقرب من مكان الهجوم الذي استهدف حافلة عسكرية، صباح الأمس.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، تعرضت حافلة تقل عناصر الفرقة 11 التابعة لقوات النظام، لكمين على الطريق الدولي بالقرب من بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل 7 عناصر على الأقل وإصابة 14 آخرين، فيما أفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” تنشط في هذه المنطقة.

كما نشر المرصد السوري يوم أمس، أن مليشيا “الحرس الثوري الإيراني” تواصل الاستيلاء على منازل مدنيين مغتربين في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الاستيلاء مؤخراً على 3 فيلات في المنطقة الواقعة مابين محطة المياه ومشفى الطب الحديث، ليقيم فيها شخصيات قيادية من المليشيا، كما جرى الاستيلاء على جميع المزارع المطلة على نهر الفرات بالمنطقة الواقعة بين منطقة البلعوم ونزلة المشروع وجرى فيها دورات عسكرية فيها مؤخراً، وأضافت مصادر المرصد السوري أن الاستيلاء جرى خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت تخوفاً من الاستهدافات المتكررة للإيرانيين هناك، فيما نشر المرصد السوري يوم أمس الأحد، أن الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقراتها في مدينة البوكمال تحسباً للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع للميليشيات الموالية لإيران في سوريا. وأفادت مصادر لـ”المرصدالسوري”، بأن الميليشيات الموالية لإيران تنتشر في البساتين على ضفة نهر الفرات بينما أبقت عناصر حراسة على مقراتها.