المرصد السوري يكشف لبوابة إفريقيا كواليس إرسال تركيا مرتزقة لطرابلس

7 يناير,2020
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كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن تركيا جندت للقتال في ليبيا حتى الآن 1600 مقاتل من فصائل السلطان مراد ولواء المعتصم وفرقة سليمان شاه برواتب شهرية تصل إلى 2500 دولار وهو يعتبر راتب كبير مقارنة بالمبالغ التي يحصلون عليها في سوريا كما أنهم تلقوا وعودا بالحصول على الجنسية التركية بعد انتهاء مدة العقد التي تتراوح من 3إلى 6 أشهر للقتال في طرابلس حصرا.

وأكد عبد الرحمن في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن 300 مقاتل وصلوا فعليا إلى طرابلس مشددا على تواصل عمبلية التجنيد عبر مكاتب مختصة بذلك في منطقة عفرين.

وأشار عبد الرحمن إلى أن التجنيد يرتكز أساسا على العنصر التركماني من الفصائل الموالية لتركيا كي يقال إنهم من الجنسية التركية وأيضا لمنحهم الجنسية التركية في حال كان هناك محاسبة على عملية تجنيد المرتزقة
المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية
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