مروحيات النظام تخرق هدوء منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف معرة النعمان بالبراميل المتفجرة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على مناطق في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل ومجموعات جهادية مواقع وآليات لقوات النظام على محور جرجناز شرق مدينة إدلب ومعلومات عن قتلى وجرحى، فيما كان المرصد السوري رصد صباح اليوم قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في مدينة معرة النعمان ومحيطها، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر والنسبي عموم منطقة ” خفض التصعيد” وسط غياب اعتيادي لطائرات النظام وروسيا في ظل سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

على صعيد متصل علم المرصد السوري أن قوات النظام تواصل استقدام التعزيزات العسكرية إلى مواقعها في الريف الحلبي بالتزامن مع ترقب لعملية عسكرية بريف حلب الجنوبي، قد تبدأ خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، فيما كان المرصد رصد يوم أمس دخول رتلا مؤلفا من نحو 10 آليات عسكرية لـ”الجيش الوطني”، من معبر دارة عزة بريف حلب الغربي، إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل، متجها نحو نقاط الاشتباك في ريف إدلب لتعزيز تواجده هناك.