خلافات مالية بسبب “تجارة المخدرات” يشعل صراع مسلح بين عناصر موالية لـ”حزب الله” وقوات “الدفاع الوطني” بالقلمون الغربي

7 يناير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اقتتال مسلح عنيف شهدته بلدة فليطة بالقلمون الغربي، بين عناصر مسلحة تابعة لـ “حزب الله اللبناني” من جهة، وقوات “الدفاع الوطني” من جهة أُخرى، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن الاشتباكات جرت يوم الجمعة الفائت واستمرت لساعات متواصلة، استخدم خلالها الطرفين أسلحة متوسطة، وتركزت على حاجز العقبة التابع لـ “الدفاع الوطني” بالقرب من جرود فليطة، وامتدت إلى الجرود الخاضعة لسيطرة مسلحين موالين لـ”حزب الله اللبناني”، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة نحو 7 عناصر من كلا الطرفين، فيما قالت مصادر المرصد السوري أن الاقتتال جرى بسبب وجود خلافات على أرباح مالية بتجارة المخدرات بين قادات “الدفاع الوطني” والقادات الموالين لـ”حزب الله”.

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