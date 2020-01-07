الغموض يلف هوية مرتكبي مجزرة الرعاة في بادية الرقة والتي راح ضحيتها 21 مدني سوري

7 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:العثور على جثث 14 مدنياً في منطقة خاضعة لسيطرة النظام بريف الرقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:العثور على جثث 14 مدنياً في منطقة خاضعة لسيطرة النظام بريف الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لا يزال الغموض يلف هوية مرتكبي مجزرة الرعاة في بادية الرقة الجنوبية الشرقية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري في المنطقة، فإنه لم يتم التأكد حتى اللحظة فيما إذا كان عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” تسللوا إلى المنطقة وارتكبوا هذه المجزرة البشعة، أم أن القتلة من المليشيات الموالية للنظام السوري، يذكر أن المجزرة راح ضحيتها 21 مدنياً جرى تكبيلهم وإعدامهم ميدانياً رمياً بالرصاص، أثناء رعيهم للمواشي في بادية السبخة بريف الرقة الجنوبي الشرقي مساء الرابع من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في حين لا يزال 3 من الرعاة يواجهون مصيراً مجهولاً بعد فقدان الاتصال معهم عقب المجزرة الشنيعة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

7 يناير,2020

6 طائرات مروحية تتناوب على استهداف مدينة معرة النعمان وريفها بالبراميل المتفجرة

7 يناير,2020

المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى نحو 30 تعداد عناصر قوات النظام الذين قتلوا وأصيبوا في كمين لتنظيم “الدولة الإسلامية” ببادية دير الزور

7 يناير,2020

خلافات مالية بسبب “تجارة المخدرات” يشعل صراع مسلح بين عناصر موالية لـ”حزب الله” وقوات “الدفاع الوطني” بالقلمون الغربي

7 يناير,2020

والد يقتل طفله بالاشتراك مع زوجته .. ومركز الأمن الجنائي في القرداحة يكشف ملابسات الجريمة