المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى نحو 30 تعداد عناصر قوات النظام الذين قتلوا وأصيبوا في كمين لتنظيم “الدولة الإسلامية” ببادية دير الزور

7 يناير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء الكمين الذي نفذه تنظيم “الدولة الإسلامية” يوم أمس الاثنين، حيث ارتفع إلى 12 على الأقل تعداد عناصر الفرقة 11 التابعة لقوات النظام، الذين قتلوا جراء تعرض حافلتهم لكمين على الطريق الدولي بالقرب من بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 17 جريح بعضهم في حالات خطرة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 328 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز جراء هجمات التنظيم، فيما وثق مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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