بعد مشادة كلامية معه..قوات النظام تعدم ميدانياً شاب في الغوطة الشرقية بريف دمشق

7 يناير,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شاب رمياً بالرصاص على أيدي عناصر حاجز أمني يتبع لـ”أمن الدولة” وسط مدينة دوما في ريف العاصمة دمشق، وفي تفاصيل الحادثة التي حصل عليها “المرصد السوري” فإن الحادثة بدأت، أثناء مرور الشاب على حاجز أمن الدولة بالقرب من دوار الجرة وسط مدينة دوما والتابع لمخابرات النظام، حصلت بينه وبين عناصر الحاجز مشادات كلامية، فقام عناصر الحاجز بإبراز أسلحتهم ورشقه بالرصاص ما أدى إلى وفاته على الفور، وجدير بالذكر أن المقتول متطوع لدى أحد أفرع النظام الأمنية.

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