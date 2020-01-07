في طريقهم نحو الشمال السوري.. مخابرات النظام تعتقل نساء وأطفالهن من جنوب العاصمة دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استخبارات النظام، اعتقلت مطلع الشهر الجاري 4 نساء من أهالي مدن وبلدات جنوب العاصمة دمشق برفقة أطفالهن، وذلك خلال محاولتهن الدخول إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب، مصادر أهلية قالت لـ “المرصد السوري” أن عناصر المخابرات الجوية المتمركزين على حاجز التايهة والذين يصل مناطق سيطرة الفصائل القوات الكردية في منبج، بمناطق سيطرة النظام، اعتقلوا 4 نساء من بلدات يلدا وبيت سحم وعقربا في جنوب دمشق مع أطفالهن خلال محاولتهم دخول منبج.