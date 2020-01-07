المرصد السوري لحقوق الانسان:تعزيزات للنظام وعملية عسكرية وشيكة

7 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستقدم تعزيزات لريف حلب.. والمعركة قد تبدأ خلال ساعات
المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستقدم تعزيزات لريف حلب.. والمعركة قد تبدأ خلال ساعات

قال المرصد ومقره في لندن إن قوات النظام تواصل استقدام التعزيزات العسكرية إلى ريف حلب الجنوبي، بينما استهدفت بقصف صاروخي مدينة معرة النعمان ومحيطها التي تعد أهم معقل للفصائل المسلحة في ريف إدلب على الطريق الرئيسي الذي يربط بين محافظتي حماة وسط سوريا، وحلب شمالا.

ودون ذلك، فوصف المرصد السوري بأن المنطقة تشهد ” حالة من الهدوء الحذر النسبي” بشكل عام.

وقد تنطلق عملية عسكرية للجيش السوري خلال ساعات أو في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للمرصد.

ومن جانب المعارضة المسلحة، قد دخلت آليات عسكرية تابعة للقوات الموالية لتركيا من ريف حلب الغربي إلى مناطق تحت سيطرة “جبهة النصرة” والتنظيمات الأخرى بالمنطقة، متجهة نحو نقاط الاشتباك في ريف إدلب لتعزيز تواجدها هناك

المصدر:ARABIC NEWS CN

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