المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف متبادل بين قوات النظام و”داعش” في ريف دير الزور

7 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف متبادل بين قوات النظام و"داعش" في ريف دير الزور
المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف متبادل بين قوات النظام و"داعش" في ريف دير الزور

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن تنظيم “داعش استهدف مساء أمس الإثنين بقذائف هاون مواقع قوات النظام السوري وإيران في منطقة البادية بريف دير الزور الشرقي.

 
وأوضح المرصد على موقعه الإلكتروني، أن القصف استهدف قوات النظام المتمركزة في منطقة البادية والممتدة من قرية الدوير وحتى بلدة الجلاء شرقي دير الزور، لترد قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وتستهدف قرية العباس في ريف البوكمال، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد قصفاً متبادلاً بين الطرفين.
 
وكان مجهولون استهدفوا أمس الإثنين حافلة تابعة للفرقة 11 مشاة في قوات النظام على الطريق الدولي قرب بلدة صبيخان في ريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل جميع من كان فيها وانفجارها.
 
وقالت شبكة “فرات بوست” المحلية إن الحافلة كانت متجهة إلى مركز مدينة دير الزور، بهدف الإجازة، وتم استهدافها من قبل مجهولين بالرشاشات أدى إلى مقتل  40 عنصراً كانوا فيها وانفجارها. ووفق المرصد السوري فإن عناصر تنظيم “داعش” ينشطون في تلك المنطقة.
المصدر:rozana fm
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