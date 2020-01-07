المرصد السوري لحقوق الانسان:قتال عنيف بين موالين لحزب الله والنظام السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، وقوع اقتتال عنيف في بلدة فليطة في القلمون الغربي شمالي العاصمة دمشق، بين مسلحين تابعين لحزب الله اللبناني من جهة وقوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري من جهة أخرى.

وذكرت مصادر للمرصد، أن المواجهات وقعت بسبب خلافات على أرباح مالية من تجارة المخدرات بين قيادات “الدفاع الوطني” وموالين لحزب الله.

وقال المرصد نقلاً عن المصادر، إن الاشتباكات وقعت الجمعة الماضية على حاجز العقبة التابع لـ”الدفاع الوطني” بالقرب من جرود فليطة، وامتدت إلى الجرود الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لحزب الله.

واستمرت المواجهات لساعات، وفق المرصد الذي يتابع الحرب في سوريا، استخدم خلالها الطرفان أسلحة متوسطة وأسفرت عن إصابة نحو سبعة عناصر من كلا الطرفين.

وسبق للمرصد أن أفاد بأن تجارة المخدرات تنشط في سوريا وأن عناصر الميليشيات التابعة لحزب الله وآخرين يتبعون لفرع الأمن العسكري، يتخذون من ترويج الحشيش والحبوب المخدرة مصدر رزق أساسياً لهم في عدد من المناطق، حسب ما نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية.