المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع حصيلة الضحايا في أريحا إلى 14 شهيداً مدنياً

7 يناير,2020
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا بقصف نفذه طيران النظام السوري الأحد، على مدينة أريحا بريف إدلب إلى أربعة عشر شهيداً مدنياً إضافة إلى عشرات الجرحى

وقال المرصد، إن من بين الشهداء امرأة وثلاثة أطفال، قضوا باستهداف طيران النظام الحربي أحياء سكنية ومدرسة وروضة أطفال داخل المدينة.

وأضاف المرصد السوري أن الطيران الروسي استهدف قرية دير شرقي بريف معرة النعمان بغارتين جويتين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويشن النظام السوري بدعم من الطيران الروسي، منذ منتصف الشهر الماضي، للسيطرة على محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، والتي تسيطر عليها فصائل مسلحة، وهيئة تحرير الشام الإرهابية، ما تسبب باستشهاد وجرح عشرات المدنيين وموجات نزوح كبيرة بين السكان.

المصدر:قناة اليوم

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