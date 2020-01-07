المرصد السوري لحقوق الانسان:مليشيا “سليمان شاه” تهدم محلات تجارية في “شيه” للبحث عن الاثار

7 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مليشيا “سليمان شاه” تهدم محلات تجارية في “شيه” للبحث عن الاثار
المرصد السوري لحقوق الانسان:مليشيا “سليمان شاه” تهدم محلات تجارية في “شيه” للبحث عن الاثار

مليشيا “سليمان شاه” تهدم محلات تجارية في “شيه” للبحث عن الاثار

رصد أمس الاثنين، المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات هدم يجريها مسلحو مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” للمحلات التجارية العائدة لحرم المسجد التحتاني في ناحية “شيه\الشيخ حديد” بريف عفرين المحتلة شمال سوريا.

ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن عملية هدم المحال التجارية التي يقوم بها مسلحو الفصيل تأتي بهدف التنقيب عن الآثار في المنطقة آنفة الذكر وسرقتها.

المصدر:روماف

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