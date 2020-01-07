استهدافات متبادلة في ريف إدلب.. وإصابات بين المدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام يستهدف ريف حلب

أصيب 4 مدنيين بينهم طفل جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف قرية برقوم بريف حلب الجنوبي، فيما قصفت الفصائل المقاتلة تجمعات لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط بلدة جرجناز، كما استهدفت الفصائل الجهادية قاعدة إطلاق صواريخ لقوات النظام على المحور ذاته بصاروخ موجه.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بلدات بابولين وتلمنس ومعرشمارين في ريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

في الوقت ذاته، يسود الهدوء الحذر والنسبي عموم منطقة “خفض التصعيد”، وسط غياب اعتيادي لطائرات النظام وروسيا في ظل سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

كان “المرصد السوري” رصد، قبل ساعات، تناوب 6 طائرات مروحية تابعة للنظام السوري على إلقاء براميل متفجرة مستهدفةً مدينة معرة النعمان ومعرشورين وبابيلا وتلمنس والغدفة بريف معرة النعمان.