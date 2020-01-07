المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات النظام تستهدف معرة النعمان وريفها بالبراميل المتفجرة

استهدفت الطائرات المروحية التابعة للنظام السوري، الثلاثاء، مدينة معرة النعمان وريفها بالبراميل المتفجرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن ست طائرات مروحية تناوبت على استهداف مدينة معرة النعمان وبلدات معر شورين وبابيلا وتلمنس والغدفة بريفها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في وقت سابق من صباح الثلاثاء، قيام قوات النظام بتنفيذ قصف صاروخي على معرة النعمان ومحيطها.

في ذات السياق، قال المرصد إن قوات النظام تواصل استقدام تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في ريف حلب الجنوبي، بالتزامن مع ترقب لعملية عسكرية وشيكة بالمنطقة.

المصدر:قناة اليوم