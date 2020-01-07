المرصد السوري لحقوق الإنسان : الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقارها في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور

7 يناير,2020
أقل من دقيقة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقارها في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا تحسبا للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وأضاف المرصد أن الميليشيات تنتشر حاليا في البساتين على ضفة نهر الفرات، بينما أبقت عناصر حراسة على مقارها.

وبحسب المرصد، فقد لوحظ، في الأيام الأخيرة تحليق لطائرات مسيرة مجهولة في أجواء البوكمال، فيما سمع أطلاق نيران رشاشات ثقيلة، من الميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في محيط المدينة والمنطقة الحدودية مع العراق، دون ورود معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات مذخرة أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.

 

المصدر:الايام السورية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف متبادل بين قوات النظام و"داعش" في ريف دير الزور
7 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:داعش يقصف مواقع للنظام السوري بدير الزور

المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستقدم تعزيزات لريف حلب.. والمعركة قد تبدأ خلال ساعات
7 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تعزيزات للنظام إلى ريف حلب .. وتوقع ببدء المعركة قريباً

7 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:داعش يقصف مواقع للنظام السوري بدير الزور

استهدفت الطائرات المروحية التابعة للنظام السوري، الثلاثاء، مدينة معرة النعمان وريفها بالبراميل المتفجرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد، إن ست طائرات مروحية تناوبت على استهداف مدينة معرة النعمان وبلدات معر شورين وبابيلا وتلمنس والغدفة بريفها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وكان المرصد السوري رصد في وقت سابق من صباح الثلاثاء، قيام قوات النظام بتنفيذ قصف صاروخي على معرة النعمان ومحيطها. في ذات السياق، قال المرصد إن قوات النظام تواصل استقدام تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في ريف حلب الجنوبي، بالتزامن مع ترقب لعملية عسكرية وشيكة بالمنطقة.
7 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات النظام تستهدف معرة النعمان وريفها بالبراميل المتفجرة