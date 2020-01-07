المرصد السوري لحقوق الإنسان : الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقارها في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقارها في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا تحسبا للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وأضاف المرصد أن الميليشيات تنتشر حاليا في البساتين على ضفة نهر الفرات، بينما أبقت عناصر حراسة على مقارها.

وبحسب المرصد، فقد لوحظ، في الأيام الأخيرة تحليق لطائرات مسيرة مجهولة في أجواء البوكمال، فيما سمع أطلاق نيران رشاشات ثقيلة، من الميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في محيط المدينة والمنطقة الحدودية مع العراق، دون ورود معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات مذخرة أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.

المصدر:الايام السورية