“الجبهة الشامية” تطرد عناصر الشرطة من مراكزها في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، أن عناصر “الجبهة الشامية” إحدى الفصائل الموالية لتركيا، طردت مراكز وحواجز للشرطة في ريف حلب الشمالي. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن حواجز ندة ونديم ومركز شرطة سجو أخلت مواقعها بعد هجوم عناصر “الجبهة الشامية”، دون معرفة الأسباب لهذا الهجوم.

وعلمت مصادر “المرصد السوري” أن اجتماعا ضم ضباط أتراك في مديرية شرطة إعزاز جرى من أجل حل الخلاف وإعادة عناصر الشرطة إلى مراكزهم وحواجزهم هناك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 يناير/ كانون الثاني، اقتتالاً مسلحاً جديداً بين الفصائل الموالية لتركيا ضمن مناطق نفوذها في الريف الحلبي، حيث اندلعت اشتباكات بعد منتصف ليل السبت – الأحد على طريق الراعي بالقرب من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، بين فصيل أحرار الشرقية من جهة وأحرار الشام من جهة أخرى، دون معرفة أسباب الاقتتال حتى اللحظة.

ويأتي هذا التناحر المسلح بعد عدة أيام من اقتتال مشابه شمال شرق حلب، إذ كان “المرصد السوري” رصد في 3 يناير/كانون الثاني، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر الفرقة التاسعة التابعة للفصائل الموالية لتركيا وآخرين من فصيل الجبهة الشامية في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي. وأفادت المصادر بأنه حدث خلاف على المعبر الحدودي مع تركيا، في حين قتل عنصر من الجبهة الشامية خلال الاشتباكات، كما أصيب مواطنين بجروح متفاوتة.