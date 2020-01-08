القوات التركية تستقدم رتلا عسكريا جديدا نحو نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة”خفض التصعيد”

8 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي. ويتألف الرتل من نحو 20 آلية، حيث اتجه نحو النقطة التركية المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 يناير/كانون الثاني، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة “خفض التصعيد”.

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