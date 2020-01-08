تعزيزات عسكرية لقوات النظام تصل محيط مدينة حلب.. وأكثر من 350 ضربة برية تستهدف مدينة معرة النعمان وريفها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى أرياف محافظة حلب الغربية والجنوبية والأحياء المحيطة بمدينة حلب.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل الجهادية بقذائف الهاون والصواريخ كل من بلدة التح وقرية الذهبية ومعسكر البراغيثي بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما قصفت الفصائل المقاتلة مواقع قوات النظام في سد شغيدلة بريف حلب، فيما قصفت قوات النظام مدينة معرة النعمان وبلدات خان السبل وحنتوتين وبابيلا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وبذلك يرتفع عدد الضربات البرية التي استهدفت معرة النعمان وريفها إلى 360.

وكان “المرصد السوري” رصد، قبل قليل، إصابة 4 مدنيين بينهم طفل جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف قرية برقوم بريف حلب الجنوبي، فيما قصفت الفصائل المقاتلة تجمعات لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط بلدة جرجناز، كما استهدفت الفصائل الجهادية قاعدة إطلاق صواريخ لقوات النظام على المحور ذاته بصاروخ موجه.

ورصد “المرصد السوري”، قبل ساعات، تناوب 6 طائرات مروحية تابعة للنظام السوري على إلقاء نحو 18 برميلا متفجرا على مدينة معرة النعمان ومعرشورين وبابيلا وتلمنس والغدفة بريف معرة النعمان.