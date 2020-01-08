بتمهيد ناري مكثف.. الفصائل ومجموعات جهادية تهاجم مواقعاً لقوات النظام جنوب شرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تشهدها محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، وذلك في هجوم ينفذه الأخير على المنطقة، حيث تتركز الاشتباكات على محوري برسة وسمكة، تترافق مع قصف مكثف من قبل الفصائل على مواقع قوات النظام في المنطقة، على صعيد متصل يشهد محور جرجناز بريف إدلب الشرقي، عمليات استهدافات متبادلة بين الطرفين بالقذائف والرشاشات الثقيلة، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى أرياف محافظة حلب الغربية والجنوبية والأحياء المحيطة بمدينة حلب.