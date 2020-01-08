أجهزة النظام الأمنية تداهم بلدة بريف حمص الشمالي وتعتقل 12 مواطناً وسط توتراً تشهده المنطقة

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تواصل أجهزة النظام الأمنية تضيق الخناق على المدنيين ضمن المناطق التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها في الريف الشمالي لحمص، حيث علم المرصد السوري أن فرع “الأمن العسكري” عمد إلى اعتقال ما لا يقل عن 12 مواطن من أهالي بلدة تل الذهب، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، على صعيد متصل، تشهد منطقة الحولة بريف حمص الشمالي توتراً منذ أيام وسط تكثيف قوات النظام لدورياتها في عموم المنطقة، وذلك عقب حادثة اغتيال متعاون ومخبر من الأمن العسكري على يد مجهولين.

وكان المرصد السوري رصد تنفيذ استخبارات النظام لحملة اعتقالات خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في بلدات ريف حمص الشمالي اعتقلت خلالها عشرات الشبان، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” أقدمت استخبارات النظام على اعتقال نحو 20 شخصا من أبناء مدينة الحولة بريف حمص الشمالي، على خلفية اتهام بعضهم بعملية قتل أحد عملاء النظام في بداية أكتوبر المنصرم، بينما اعتقل آخرون على خلفية قضايا قتل عناصر من النظام السوري، إبان سيطرة الفصائل على مناطق ريف حمص الشمالي. وفي سياق آخر، أقدم مجهولون على خط عبارات على بعض الجدران في مدينة الحولة كتب خلالها “سرية الحمزة تعود من جديد انتظرونا ياعملاء النظام”