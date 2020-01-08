تحسباً لهجمات إيرانية محتملة.. القوات الأميركية تواصل استنفارها في عموم منطقة شرق الفرات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استنفاراً متواصلاً من قبل القوات الأميركية في منطقة شرق الفرات، تحسباً لأي عمليات إيرانية محتملة رداً على قتل الطائرات الأميركية لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، حيث تواصل القوات الأميركية تسيير دوريات في محيط حقل غاز كونيكو وسط انتشار مكثف لعناصر قوات سوريا الديمقراطية على ساتر الحقل مع عربات مصفحة وراجمات صواريخ، بالإضافة لذلك تعمد طائرات القوات الأميركية المسيرة إلى التحليق المستمر بشكل مكثف على طول نهر الفرات لمراقبة أي تحركات هناك، فيما كان رتلاً أميركياً تجول مساء أمس الثلاثاء في الريف الشرقي لدير الزور وذلك بغطاء من الطائرات المروحية، كذلك رصد المرصد السوري استقدام قوات سوريا الديمقراطية لتعزيزات عسكرية في قرية جديد عكيدات الواقع على تماس مع قرية الطابية جزيرة الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها.