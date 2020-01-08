رداً على زيارة بوتين لسورية وبالتزامن مع زيارته لتركيا.. المجموعات الجهادية والفصائل تتقدم على حساب قوات النظام شرق إدلب.. و31 قتيلاً من الطرفين منذ الصباح

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر على محاور بريف إدلب الشرقي، وذلك في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأول على محاور المدمومة وسمكة وبرسة وفروان منذ صباح اليوم الأربعاء، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل والجهاديين تمكنوا من التقدم في المنطقة والسيطرة على قرى سمكة وبرسة والمدمومة، فيما تتزامن الاشتباكات مع ضربات برية مكثفة بين الجانبين، بالإضافة لاستهداف آليات لقوات النظام، تسببت برفقة المعارك بسقوط قتلى وجرحى بين طرفي القتال، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 19 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و12 مقاتل بينهم 8 من الجهاديين، في حين تأتي الاشتباكات هذه بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي فلاديمير بوتين لتركيا، وبعد زيارته أمس لسورية ولقاءه مع بشار الأسد ووصف الوضع بسورية بالجيد جداً.

وفي سياق متصل رصد المرصد السوري استهداف قوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى استهداف آخر نقطة طبية في المدينة بشكل مباشر، ما أدى لخروجها عن الخدمة، وكان المرصد السوري نشر صباحاً، أن محور جرجناز بريف إدلب الشرقي، يشهد عمليات استهدافات متبادلة بين الطرفين بالقذائف والرشاشات الثقيلة، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى أرياف محافظة حلب الغربية والجنوبية والأحياء المحيطة بمدينة حلب.