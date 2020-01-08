لأسباب مجهولة حتى اللحظة.. “مخابرات النظام” تداهم منطقة في ضواحي دمشق وتعتقل عددا من النسوة والشبان

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن استخبارات النظام نفّذت حملة دهم واعتقالات في منطقة دمّر بدمشق طالت 8 شبان ومواطنتين اثنتين، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” طالت الحملة الحي الغربي من دمر، حيث جرت عملية الدهم والاعتقال على مدى يومين، وتم في اليوم الأول اعتقال 6 شبان ومواطنة من منازلهم دون معرفة الأسباب، وفي اليوم الثاني جرى اعتقال امرأة وشابين من منازلهم، وتبين لاحقاً أن جميع المعتقلين ليسوا من أبناء دمر، هم نازحين من درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق ومن دير الزور.