المعارك تتواصل بعنف شرق مدينة إدلب في محاولة لقوات النظام استعادة ما خسرته لصالح الفصائل والجهاديين منذ صباح اليوم

8 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات العنيفة على محاور بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، حيث تنفذ قوات النظام هجوماً مضاداً لاستعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها لصالح الفصائل خلال هجوم الأخير اليوم الأربعاء، كما تترافق الاشتباكات مع عمليات قصف صاروخي مكثف، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى بين الطرفين.

وعلم المرصد السوري منذ ساعات أن الفصائل والجهاديين تمكنوا من التقدم في المنطقة والسيطرة على قرى سمكة وبرسة والمدمومة، فيما تتزامن الاشتباكات مع ضربات برية مكثفة بين الجانبين، بالإضافة لاستهداف آليات لقوات النظام، تسببت برفقة المعارك بسقوط قتلى وجرحى بين طرفي القتال، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 19 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و12 مقاتل بينهم 8 من الجهاديين، في حين تأتي الاشتباكات هذه بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي فلاديمير بوتين لتركيا، وبعد زيارته أمس لسورية ولقاءه مع بشار الأسد ووصف الوضع بسورية بالجيد جداً.

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