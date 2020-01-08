استياء شعبي كبير بعد إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن نحو 50 شخص متهم بالتعامل مع تنظيم “الدولة الإسلامية”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا” وقوات سوريا الديمقراطية أفرجت عن 10 أشخاص في مدينة الحسكة وذلك بوساطة شيوخ ووجهاء عشائر من المنطقة، حيث كانت قد اعتقلت الأشخاص العشرة في وقت سابق بتهمة “التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية”، وتأتي العملية هذه بعد أيام قليلة من عملية مشابهة، إذ كانت قوات سوريا الديمقراطية أفرجت يوم الأحد الـ 4 من الشهر الجاري عن 39 شخص على الأقل من دير الزور والحسكة والرقة، بوساطة وجهاء العشائر بعد أن كانت قد اعتقلتهم بوقت سابق بذات التهمة، وذلك استكمالاً لنتائج اجتماع “مجلس سوريا الديمقراطية” بوجهاء عشائر في “ملتقى العشائر السورية” الذي انعقد في أوائل شهر أيار الفائت من العام الجاري، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءًا شعبياً كبيراً على خلفية عملية الإفراج تلك، حيث جرى الإفراج عنهم دون محاكمتهم على الرغم من التهم الموجهة إليهم بالتعاون مع تنظيم “الدولة الإسلامية”

عدسة المرصد السوري ترصد عملية إفراج قوات سوريا الديمقراطية بوساطة وجهاء عشائر عن 10 أشخاص في مدينة الحسكة.. بعد أن جرى اعتقالهم بوقت سابق بتهمة “التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية”