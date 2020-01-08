انفجارات جديدة تضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سوريا متسببة بسقوط قتلى وجرحى

8 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارين اثنين ضربا مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية بمنطقة شمال شرق سوريا، حيث انفجرت آلية مفخخة في قرية الأربعين بريف رأس العين سري كانييه، كما انفجرت آلية أخرى مفخخة في قرية أم عشبة بريف المدينة أيضاً، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والفصائل الموالية، إذ شوهدت سيارات إسعاف تنقل مصابين إلى الجانب التركي، كما أن الانفجارين وقعا على مقربة من نقاط للفصائل والأتراك، وكان المرصد السوري قد وثق في الأول من الشهر الجاري، استشهاد 4 مدنيين بينهم طفلين اثنين ومواطنة، جراء انفجار آلية مفخخة في بلدة سلوك التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي.

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