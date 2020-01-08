نساء عناصر في تنظيم “الدولة الإسلامية” تقتل لاجئة عراقية في “دويلة الهول”

8 يناير,2020
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محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: عَثر عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، على جثة لاجئة عراقية داخل مخيم الهول بأقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، قتلت بواسطة مطرقة وأداة حادة من قبل نساء “متشددات” من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك لرفض القتيلة أفكار التنظيم، في حادثة باتت تتكرر كثيراً ضمن “دويلة” الهول.

حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق في 8 ديسمبر/ كانون الأول، مقتل سيدة من الجنسية “التركستانية” في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي. ووفقا لمعلومات “المرصد السوري”، جرى قتل السيدة خنقاً من قبل نساء من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” المحتجزين في مخيم “الهول” بريف الحسكة، وذلك لعدم التزامها باللباس الشرعي، وفقا لآراء منفذات العملية.

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