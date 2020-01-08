عدسة المرصد السوري ترصد عملية إفراج قوات سوريا الديمقراطية بوساطة وجهاء عشائر عن 10 أشخاص في مدينة الحسكة.. بعد أن جرى اعتقالهم بوقت سابق بتهمة “التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية”
عدسة المرصد السوري ترصد عملية إفراج قوات سوريا الديمقراطية بوساطة وجهاء عشائر عن 10 أشخاص في مدينة الحسكة
عدسة المرصد السوري ترصد عملية إفراج قوات سوريا الديمقراطية بوساطة وجهاء عشائر عن 10 أشخاص في مدينة الحسكة.. بعد أن جرى اعتقالهم بوقت سابق بتهمة "التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية"
Posted by المرصد السوري on Wednesday, January 8, 2020