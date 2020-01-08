عدسة المرصد السوري ترصد عملية إفراج قوات سوريا الديمقراطية بوساطة وجهاء عشائر عن 10 أشخاص في مدينة الحسكة.. بعد أن جرى اعتقالهم بوقت سابق بتهمة “التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية”