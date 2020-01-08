المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تعتقل 12 مدنيا في بلدة تل الذهب بريف حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري اعتقلت ما لا يقل عن 12 مدنيا بريف محافظة حمص.

وقال المرصد إن المعتقلين من أهالي بلدة تل الذهب الواقعة بريف حمص الشمالي، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال.

وأضاف المرصد أن منطقة الحولة بريف حمص الشمالي تشهد توتراً منذ أيام وسط تكثيف قوات النظام لدورياتها في عموم المنطقة، وذلك عقب حادثة اغتيال متعاون ومخبر من عناصر ما يسمى الأمن العسكري التابع للنظام على يد مجهولين.

وكانت قوات النظام وأجهزته الأمنية شنت في تشرين الأول أكتوبر الماضي حملة اعتقالات في بلدات ريف حمص الشمالي، طالت عشرات الشبان، على خلفية اغتيال متعاون مع أجهزة النظام الأمنية.

المصدر:قناة اليوم