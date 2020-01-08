المرصدالسوري لحقوق الانسان: قوات النظام تستعد لشن عملية عسكرية في ريف محافظة حلب

8 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستقدم تعزيزات لريف حلب.. والمعركة قد تبدأ خلال ساعات
المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستقدم تعزيزات لريف حلب.. والمعركة قد تبدأ خلال ساعات

تواصل الجيش السوري تعزيزاته العسكرية في ريف محافظة حلب بشمال غرب سوريا، تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية تهدف لاستعادة السيطرة عليها، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد ومقره في لندن إن قوات النظام تواصل استقدام التعزيزات العسكرية إلى ريف حلب الجنوبي، بينما استهدفت بقصف صاروخي مدينة معرة النعمان ومحيطها التي تعد أهم معقل للفصائل المسلحة في ريف إدلب على الطريق الرئيسي الذي يربط بين محافظتي حماة وسط سوريا، وحلب شمالا.

ودون ذلك، فوصف المرصد السوري بأن المنطقة تشهد ” حالة من الهدوء الحذر النسبي” بشكل عام.

وقد تنطلق عملية عسكرية للجيش السوري خلال ساعات أو في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للمرصد.

المصدر:صحيفة الشعب اليومية اونلاين

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