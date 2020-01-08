المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقالات في حمص وضواحي دمشق..والاسباب مجهولة

شهد مناطق في حمص وريفها مؤخراً حملات دهم واعتقال نفذها فرع “#الأمن_العسكري”، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 12 مواطن من أهالي بلدة تل_الذهب، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال.

وتشهد منطقة الحولة بريف حمص الشمالي توتراً منذ أيام وسط تكثيف دوريات للقوات النظامية في عموم المنطقة، عقب اغتيال أحد الأشخاص المتعاونين من الأمن العسكري على يد مجهولين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “استخبارات النظام نفّذت حملة دهم واعتقالات في منطقةدمر، غربي دمشق، طالت 8 شبان وسيدتين. وتبين لاحقاً أن جميع المعتقلين من درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق ومن دير الزور، كانوا قد نزحوا في وقت سابق”.ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” طالت الحملة الحي الغربي من مدينة “دمّر”، وجرت عملية الدهم والاعتقال على مدى يومين اثنين، تم في اليوم الأول اعتقال 6 شبان ومواطنة من منازلهم دون معرفة الأسباب، وفي اليوم الثاني جرى اعتقال امرأة وشابين من منازلهم.

المصدر:موقع الحل السوري