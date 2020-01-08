المرصد السوري لحقوق الانسان:اشتباكات عنيفة على محاور التماس في إدلب

دخل مساء أمس رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي. تألف من نحو /20/ آلية، حيث اتجه نحو النقاط التركية المنتشرة في مناطق خفض التصعيد.

يأتي هذا في حين تشهد محاور ريف إدلب الجنوبي الشرقي منذ صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة، إثر هجوم نفذته الأخيرة على المنطقة، بحسب ما جاء بالمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتركز الاشتباكات على محاور برسة وسمكة وجرجناز بريف إدلب الشرقي والجنوبي، تترافق مع قصف مكثف من قبل الفصائل على مواقع القوات الحكومية في المنطقة، كما قصفت الفصائل “الجهادية” بقذائف الهاون والصواريخ كل من بلدة التح وقرية الذهبية ومعسكر البراغيثي بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ومساء أمس قصفت الفصائل المعارضة مواقع القوات الحكومية في سد شغيدلة بريف حلب، فيما قصفت قوات الحكومة مدينة معرة النعمان وبلدات خان السبل وحنتوتين وبابيلا، لتبلغ عدد الضربات البرية التي استهدفت معرة النعمان وريفها /360/.

المصدر:نورث برس