المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يعزز وتوقع ببدء معركة قريبة

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الجيش السوري يواصل استقدام التعزيزات العسكرية إلى مواقعه بريف حلب، وسط ترقب بشن عملية عسكرية بالمنطقة.

ورجّح المرصد أن العملية العسكرية قد تبدأ خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، كما أكد المرصد حدوث قصف صاروخي نفذه الجيش أمس، مستهدفاً مناطق فى مدينة معرة النعمان ومحيطها.

وباستثناء هذا القصف، يسود الهدوء الحذر والنسبي عموم منطقة «خفض التصعيد» وسط غياب اعتيادي لطائرات الجيش في ظل سوء الأحوال الجوية في المنطقة، حسب ما أكده المصدر.

والسبت الماضي، أكد المرصد وصول حشود عسكرية للجيش على محاور ريفي حلب وإدلب، حيث قال إن أرتال القوات الخاصة التابعة للنظام انطلقت من محاور ريف حماة الشمالي واللاذقية خلال الأيام الفائتة واتجهت نحو إدلب وحلب.

كما رصد أمس الأول، دخول رتل مؤلف من نحو 10 آليات عسكرية لفصائل سورية موالية لتركيا «الجيش الوطني السوري»، من معبر دارة عزة بريف حلب الغربي، إلى مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» والفصائل، متجهاً نحو نقاط الاشتباك في ريف إدلب لتعزيز تواجده هناك.

المصدر:EM NEWS