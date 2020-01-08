ضمن الفلتان الأمني في مناطق نفوذ “قسد”.. محاولة اغتيال عضو مجلس مدني وانفجار عبوة ناسفة بسيارة لقوات سوريا الديمقراطية

8 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اغتيال أحد أعضاء المجلس المدني في بلدة ذيبان بريف دير الزور، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية على إطلاق النار عليه أمام منزله، دون وقوع إصابات.
على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الرغيب بأطراف بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما ادى إلى وقوع إصابات في صفوف قوات “قسد”.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 يناير/ كانون الأول، إغلاق مجموعة مسلحين المجمع التربوي في مدينة البصيرة بريف دير الزور. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، عمل شابان من خريجي المعاهد المتوسطة على تجييش عدد من ذويهم المسلحين، لأنهما فشلا في المسابقة التي أقامتها لجنة التربية والتعليم بمجلس دير الزور المدني لتعيين معلمين في المدارس التابعة لمجمع مدينة البصيرة، في حين هددوا العاملين في المجمع في حال أعادوا افتتاحه، إلا بعد قبول تعيينهما كمعلمين في المدارس.

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