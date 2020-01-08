بعد شهر من الدورية الأولى.. الشرطة العسكرية الروسية تنتشر بالقرب من منطقة الميادين شمال شرق سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انتشار دوريات للشرطة العسكرية الروسية في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية شمال شرق سوريا. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن آليات الشرطة العسكرية الروسية انتشرت على الطريق الواصل بين مدينة الميادين وبلدة بقرص في ريف دير الزور، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات عن الأسباب.

ويأتي ذلك بعد شهر على الدورية الأولى للقوات الروسية في تلك المنطقة. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول2019، تحول رتل عسكري مشترك بين “القوات الروسية” وقوات النظام في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة “القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها” في ريف دير الزور الشرقي، حيث تعد المرة الأولى التي تقوم بها “القوات الروسية بالتجول في مدينة الميادين.

وكان “المرصد السوري” نشر مؤخراً تزايد أعداد المتطوعين ضمن الميليشيات الموالية لإيران في الجنوب السوري إلى أكثر من 4620 متطوع، فيما ارتفع عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات “التشيُّع” إلى نحو 2870، ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد المليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد، تزامنا مع انشغال الجانب الروسي بالعمليات العسكرية والاتفاقات الأخيرة مع تركيا فيما يتعلق بشمال سوريا.