بعد شهر من الدورية الأولى.. الشرطة العسكرية الروسية تنتشر بالقرب من منطقة الميادين شمال شرق سوريا

8 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انتشار دوريات للشرطة العسكرية الروسية في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية شمال شرق سوريا. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن آليات الشرطة العسكرية الروسية انتشرت على الطريق الواصل بين مدينة الميادين وبلدة بقرص في ريف دير الزور، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات عن الأسباب.
ويأتي ذلك بعد شهر على الدورية الأولى للقوات الروسية في تلك المنطقة. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول2019، تحول رتل عسكري مشترك بين “القوات الروسية” وقوات النظام في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة “القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها” في ريف دير الزور الشرقي، حيث تعد المرة الأولى التي تقوم بها “القوات الروسية بالتجول في مدينة الميادين.
وكان “المرصد السوري” نشر مؤخراً تزايد أعداد المتطوعين ضمن الميليشيات الموالية لإيران في الجنوب السوري إلى أكثر من 4620 متطوع، فيما ارتفع عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات “التشيُّع” إلى نحو 2870، ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد المليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد، تزامنا مع انشغال الجانب الروسي بالعمليات العسكرية والاتفاقات الأخيرة مع تركيا فيما يتعلق بشمال سوريا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا تستعين بمقاتلي “السلطان مراد” لتكرار جرائم “عفرين” في ليبيا
8 يناير,2020

ارتفاع عدد المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا إلى أكثر من  1250 بعد وصول أكثر من 250 مقاتل في الدفعة الأولى لـ”فيلق الشام”.. و2000 آخرين يستعدون للانتقال

8 يناير,2020

وصول الدفعة الثالثة من قوافل مساعدات “التحالف الدولي” دعما لقوات “قسد” خلال أقل من 10 أيام 

8 يناير,2020

ضمن الفلتان الأمني في مناطق نفوذ “قسد”.. محاولة اغتيال عضو مجلس مدني وانفجار عبوة ناسفة بسيارة لقوات سوريا الديمقراطية

8 يناير,2020

45 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين خلال المعارك العنيفة شرق إدلب منذ الصباح.. وخريطة السيطرة تعود إلى ما كانت عليه