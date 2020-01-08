وصول الدفعة الثالثة من قوافل مساعدات “التحالف الدولي” دعما لقوات “قسد” خلال أقل من 10 أيام 

8 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول قافلة مساعدات لوجستية وعسكرية لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي مع العراق. وتتألف القافلة من ما يزيد عن 60 شاحنة وحاملة، تحمل مدرعات وعربات دفع رباعي وصهاريج ومولدات كهربائية، وتوجهت إلى الحسكة ودير الزور حيث آبار النفط، دعما لقوات سوريا الديمقراطية هناك.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 4 يناير/ كانون الثاني، دفعة جديدة من الشاحنات التابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية. وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن نحو 100 شاحنة تحمل على متنها سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية دخلت عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق نحو الأراضي السورية، وتوجهت إلى مناطق نفوذ التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور والحسكة.

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