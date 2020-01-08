المرصد السوري لحقوق الانسان:أمن النظام يعتقل 12 شخصاً في ريف حمص

8 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تعتقل 12 مدنيا في بلدة تل الذهب بريف حمص
المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تعتقل 12 مدنيا في بلدة تل الذهب بريف حمص

اعتقلت قوات النظام السوري 12 شخصاً من ريف حمص الشمالي، وسط حالة توتر بين الأهالي والأجهزة الأمنية في عموم المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء إنّ 12 شخصاً من بلدة تل الذهب بريف حمص الشمالي اعتقلهم “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري من البلدة، مشيراً إلى أنّ قوات النظام تستمر في تضييق الخناق على السكان في ريف حمص بعد استعادة السيطرة عليها.

وأوضح المرصد أنّ حادثة اعتقال أشخاص من بلدة تل الذهب تزامنت مع توتر أمني في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي على خلفية اغتيال متعاون مع “الأمن العسكري” على يد مجهولين.

وتكرر اعتقال مدنيين من منطقة ريف حمص الشمالي بعد دخول النظام السوري إليها، إذ اعتقلت أجهزة الأمن في شباط/ فبراير من العام الماضي 50 طفلاً من مدينة الرستن بعد حملات أمنية على المدارس والمنازل.

وشهدت منطقة ريف حمص الشمالي اتفاق تسوية بين فصائل المعارضة وروسيا، منتصف عام 2018 يتيح لمن يرغب البقاء في المنطقة وتهجير الرافضين للاتفاق مقابل خروج فصائل المعارضة وتسليم الشرطة العسكرية الروسية زمام أمور في المنطقة، وذلك بعد حصار دام أكثر من خمس سنوات على يد قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها.

المصدر:بروكار برس

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