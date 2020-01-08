المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يعزز قواته وبدء لمعركة وشيكة

8 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستقدم تعزيزات لريف حلب.. والمعركة قد تبدأ خلال ساعات
المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستقدم تعزيزات لريف حلب.. والمعركة قد تبدأ خلال ساعات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن قوات النظام السوري تواصل استقدام التعزيزات العسكرية إلى مواقعها بريف حلب، وسط ترقب بشن عملية عسكرية بالمنطقة.
ورجّح المرصد أن العملية العسكرية قد تبدأ خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
كما أكد المرصد حدوث قصف صاروخي نفذته قوات النظام صباح أمس الثلاثاء، مستهدفةً مناطق في مدينة معرة النعمان ومحيطها. وباستثناء هذا القصف، يسود الهدوء الحذر والنسبي عموم منطقة “خفض التصعيد” وسط غياب اعتيادي لطائرات النظام وروسيا في ظل سوء الأحوال الجوية في المنطقة، حسب ما أكده المصدر.
والسبت الماضي، أكد المرصد وصول حشود عسكرية لقوات النظام على محاور ريفي حلب وإدلب، حيث قال إن أرتال القوات الخاصة التابعة للنظام انطلقت من محاور ريف حماة الشمالي واللاذقية خلال الأيام الفائتة واتجهت نحو إدلب وحلب

المصدر:جريدة الوطن الاماراتية

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