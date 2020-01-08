مسلحون مجهولون يستهدفون سيارة قائد الفرقة التاسعة في قوات النظام في ريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران رشاشاتهم تجاه سيارة تتبع لقائد الفرقة التاسعة في قوات النظام، في حين كان يقودها أحد أقاربه في قرية جباب بريف درعا، ما تسبب بإصابة السائق بجروح بليغة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من245، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 168، وهم: 28 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 88 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.