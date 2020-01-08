قوات سوريا الديمقراطية تمشط ريفي رأس العين وتل تمر.. وتتصدى لهجوم الفصائل الموالية لتركيا بريف عين عيسى وتكبدها خسائر بشرية

تصدت قوات سوريا الديمقراطية لتسلل مجموعات الفصائل الموالية لتركيا على محاور قريتي الدبس والهوشان بريف عين عيسى الغربي شمال الرقة. وأفادت مصادر موثوقة بأن “قسد” تمكنت من تدمير مدرعة عسكرية وقتل ما لا يقل عن 7 عناصر، بالإضافة إلى جرح آخرين من تلك الفصائل.

على صعيد متصل، عملت قوات سوريا الديمقراطية على تمشيط ريفي تل تمر ورأس العين، بما فيه قرية القاسمية بريف الحسكة، فيما تدور اشتباكات عنيفة على عدة محاور في ريف الحسكة في إطار بسط قوات “قسد” سيطرتها على المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، بلغ تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت إلى 445، فيما وثق “المرصد السوري” مقتل 29 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام. بينما بلغ تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لـ”أنقرة” وقتلى الخلايا الموالية لتركيا خلال استهدافات واشتباكات مع “قسد” خلال الفترة ذاتها إلى 364 من بينهم 21 من خلايا موالية لـ”أنقرة” قتلوا في اشتباكات مع “قسد”، بالإضافة إلى مقتل 11 جنود أتراك حتى الآن خلال الاشتباكات والاستهدافات، وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود. كما أن تعداد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.