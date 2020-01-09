مظاهرة مسائية تندد بـ”حكومة الإنقاذ” و”الجولاني”.. وعبارات على جدران إدلب تطالب بإسقاط هيئة تحرير الشام

9 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، مظاهرة ضمت العشرات في بلدة كللي بريف إدلب، حيث هتف المتظاهرون ضد هيئة تحرير الشام وذراعها السياسي ما يسمى بـ”حكومة الإنقاذ”، والمطالبة بإخراج المعتقلين لديها.
وفي سياق ذلك، شوهدت عبارات كتبت على الجدران في مدينة إدلب، تطالب بإسقاط هيئة تحرير الشام والفصائل.
كانت مظاهرة ضمت عشرات النساء والأطفال، خرجت في 4 يناير/ كانون الثاني، في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، طالبوا بسقوط هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني” والمطالبة بخروج الهيئة من البلدة أمام مبنى مخفر البلدة التابع لحكومة “الإنقاذ”، بسبب تسلط هيئة تحرير الشام واعتقالها كل من يعارضها.

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